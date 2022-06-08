Російські окупанти на Запоріжжі поранили трьох осіб і трьох - викрали, - ВЦА

У Запорізькій області ворог продовжив обстріли населених пунктів, осколкові поранення дістали неповнолітній хлопець, чоловік та жінка, також росіяни викрали трьох чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку військову адміністрацію.

У Запорізькій області ворог удосконалював інженерне обладнання другої лінії оборони, проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА в окремих районах.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районі Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Загарбники здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах м. Оріхів, Гуляйполе, смт Комишуваха, с. Таврійське, с. Новоданилівка, с. Новоандріївка Пологівського району, с. Кам’янське Василівського району.

Підрозділом протиповітряної оборони у передмісті обласного центру було знищено ворожу ракету.

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Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Вільне поле, Чарівне, Залізничне, Кам’янське, Білогір’я, Гуляйполе, Полтавка, Новоданилівка, Новосілка, Червоне, Малинівка, Оріхів, Ольгівське, Успенівка.

Внаслідок російських артилерійських ударів у районі села Таврійське та селища Комишувахи зазнали осколкових поранень неповнолітній хлопець, місцеві чоловік та жінка.

Крім цього, зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи та с. Таврійське. Частково пошкоджено близько двадцяти будинків, олійниця, автомобіль і приміщення магазину.

Російські окупанти продовжують викрадати людей. В місті Мелітополь і Токмак, селі Копані Пологівського району росіяни викрали трьох місцевих чоловіків.

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Окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують займатися мародерством. В с. Новокам’янка, Кінські Роздори, Кам’янка, Солодководне, смт Більмак Пологівського району та с. Дніпровка Василівського району окупанти викрали шість легкових та три вантажні автівки.

Протягом минулої доби українські військові на Запорізькому напрямку знищили: 19 осіб особового складу противника, 14 поранили; знищили 6 бойових броньованих машин, 3 автомобільної техніки, 1 міномет. Водночас знищено два ворожі склади зберігання боєприпасів.