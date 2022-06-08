Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Виступаючи у вівторок на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії, Шольц заявив, що він надає Україні більшу підтримку, ніж "майже будь-хто інший".
"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц.
Канцлер зазначив, що Берлін надсилає ЗСУ найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.
На пресконференції лідерам чотирьох країн було поставлено запитання про те, чи допоможуть закінчити війну переговори з Путіним і заклики уникати його приниження.
"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - відповів Шольц, але його розкритикували колеги з країн Балтії.
"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті, - сказав, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа.