Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Виступаючи у вівторок на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії, Шольц заявив, що він надає Україні більшу підтримку, ніж "майже будь-хто інший".

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що Берлін надсилає ЗСУ найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.

На пресконференції лідерам чотирьох країн було поставлено запитання про те, чи допоможуть закінчити війну переговори з Путіним і заклики уникати його приниження.

"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - відповів Шольц, але його розкритикували колеги з країн Балтії.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті, - сказав, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа.

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