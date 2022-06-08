Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол", - посол Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає Ізраїль дозволити продаж системи ракетного перехоплення "Залізний купол".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Дипломат хоче, щоб ізраїльський уряд підкріпив свою словесну підтримку Україні військовою допомогою.

На пресконференції в Тель-Авіві він заявив, що Україна хоче купити систему "Залізний купол", додавши, що Сполучені Штати не будуть проти такого продажу.

США надають фінансову підтримку проекту "Залізний купол" вже близько 10 років, виділивши близько 1,6 млрд доларів на його виробництво та технічне обслуговування. Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності.

Корнійчук також повідомив, що Ізраїль минулого тижня відхилив запит США до Німеччини про поставку Україні протитанкових ракет "Спайк" з ізраїльською ліцензією.

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