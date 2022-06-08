Білорусь відпрацьовує створення ударних угруповань та перевіряє готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, - Генштаб ЗСУ

Білорусь відпрацьовує на навчаннях поблизу кордонів з Україною створення ударних угруповань.

Про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

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