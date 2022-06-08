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Білорусь відпрацьовує створення ударних угруповань та перевіряє готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, - Генштаб ЗСУ

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Білорусь відпрацьовує створення ударних угруповань та перевіряє готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, - Генштаб ЗСУ
Білорусь відпрацьовує на навчаннях поблизу кордонів з Україною створення ударних угруповань.

Про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

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Топ коментарі

  • neverlok lok
    продажні білоруси ми цього не забудемо вам ніколи ..рашка на дно потягне і їх ..питання часу
  • Antimoskal Antimoskal
    Ну не хочеться бульбашей нищити, ну дуже шкода, але будемо змушені це зробити... подумайте хлопці... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
  • три - пятнадцать
    полізете в Україну? - здохнете за тиждень всім 138м військом, за шкалою НАТО.
    падли бульбашацьки шебуршаться на кордоні, тільки хлопців відволікають на *********** "другу армю світу"....
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