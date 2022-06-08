Десантників РФ, які відмовились воювати, відправляють з Луганщини до Росії, - Генштаб ЗСУ

Російських десантників, які відмовились брати участь в боях на Луганщині, відправляють назад в Росію.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ", - поінформували в Генштабі.

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