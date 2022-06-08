В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали детектори радіації, - МАГАТЕ

В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який був перерваний на самому початку конфлікту більше 100 днів тому", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За попередніми даними росіяни за час окупації ЧАЕС вкрали та знищили обладнання на 135 млн доларів, - The Washington Post