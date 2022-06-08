В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали детектори радіації, - МАГАТЕ
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В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори.
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ.
"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який був перерваний на самому початку конфлікту більше 100 днів тому", - йдеться в повідомленні.