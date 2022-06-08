Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 263 дитини, поранень зазнали - 478, - Офіс генпрокурора
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.
Так, 5 червня внаслідок обстрілу окупантами с. Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти. При цьому 186 з них зруйновано повністю.