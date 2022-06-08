Арештовано активи одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, яким володіли особи з оточення Путіна, - СБУ

СБУ арештувала активи одного з найбільших виробників бетоноконструкцій. Кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За ініціативи СБУ арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна. Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон. Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. "ЛДНР", - зазначили в спецслужбі.

"Один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії "єдина росія". До того ж - будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф. Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

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За рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:



- 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;

- рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

- 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

Це зроблено у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, раніше "Стопкор" повідомляв, що компанія "Аерок" підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.

За даними активістів, 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" належить компанії "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ" (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія "Група ЛСР" (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор "Група ЛСР" - російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.

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