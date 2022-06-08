Майже 70% громадян України, які прибули до Туреччини після початку війни, вже виїхали, - посол Боднар

Від початку повномасштабної військової агресії Росії проти України в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, з них уже 115 тисяч виїхали.

Про це повідомив посол Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, вже виїхали 115 тисяч - хтось повернувся в Україну, хтось поїхав шукати притулку в інших країнах. Приблизно 50 тисяч, які лишаються, розселені переважно на півдні (здебільшого Анталія, Аланія), у Стамбулі та частково Анкарі", - зазначив дипломат.

За словам Боднара, у відсотковому співвідношенні з Туреччини виїхало майже 70% громадян України, які прибули після 24 лютого.

Посол також зауважив, що серед громадян України, які нині перебувають у Туреччині, є кримські татари та турки-месхетинці, які розселилися по всій країні.

Також не всі громадяни отримують статус гуманітарного міжнародного захисту, багато громадян України самотужки вирішують питання перебування та тимчасового облаштування в Туреччині, оформлюючи посвідку на проживання на загальних засадах, що є платною послугою.

Зокрема до Туреччини евакуйовано дітей-сиріт і супроводжуючих осіб - понад 1,5 тис.

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