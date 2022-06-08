Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 500 осіб.