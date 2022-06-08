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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 500 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3429 (+13) од,

артилерійських систем - 703 (+9) од,

РСЗВ - 213 (+6) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку", - зазначили у Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин 01

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