Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 500 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1393 (+3) од,
бойових броньованих машин - 3429 (+13) од,
артилерійських систем - 703 (+9) од,
РСЗВ - 213 (+6) од,
засоби ППО - 96 (+0) од,
літаків - 212 (+0) од,
гелікоптерів - 178 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку", - зазначили у Генштабі.