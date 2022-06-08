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Сьогодні відбудеться чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах

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Сьогодні відбудеться чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах
У Нідерландах, у комплексі "Схіпхол", де відбуваються слухання у справі МН17, 8 червня о 10:00 за місцевим часом, відбудеться судове засідання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, судові засідання триватимуть з 8 по 10 червня 2022 року.

Сьогодні засідання триватиме лише кілька хвилин, бо у розкладі відбулися зміни. У середу суд лише оголосить, що переносить засідання на 10:00 четверга, 9 червня. Таким чином, 9 та 10 червня 2022 року слово матиме захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Його адвокати озвучать свою позицію на аргументи прокуратури.

Також читайте: Нідерландські прокурори відкинули всі "альтернативні" версії захисту щодо знищення Боїнгу МН17

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Топ коментарі

  • Yaroslav Vinnitsa
    По сравнению с тем, что натворили кацапы за последние три месяца, МН-17 уже выглядит мелким досадным недоразумением.
  • Dmitri 18251fb2
    кроме раздражения эта новость ничего не вызывает.
  • Alex Sav 8157c114
    не смешите мои тапочки.... и труси тоже
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