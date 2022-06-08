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Втоми від України в Європі немає, це російський наратив, - Стефанчук

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Втоми від України в Європі немає, це російський наратив, - Стефанчук
Втрата інтересу чи втома від України в Європі - це відвертий російський наратив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Politico.

"Так Росія хоче породити зневіру, зламати волю до боротьби. Зустрічі, які проводжу в країнах ЄС, демонструють мені особисто протилежне. Є великий інтерес і політиків, і звичайних людей до України, і цей інтерес зростає", - зазначив він.

Стефанчук наголосив, що тих скептиків, які втрачають інтерес до України, не цікавить власне майбутнє.

"Не треба перебувати в ілюзії, що Путін зупиниться на Україні. Тому я завжди говорю європейцям: розплющте очі - війна вже в Європі. І питання того, як ми її зупинимо - це вже наше спільне питання", - додав глава ВР.

Спікер парламенту додав, що важливо, аби європейські політики слухали й чули Україну.

Також читайте: Якщо Україна не отримає сигналу щодо членства в ЄС, його отримає Путін, - Стефанчук

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Топ коментарі

  • Jonathan Jones
    Стефанчук, традиционно, врет.
    В Европе десятки тысяч политиков. Стефанчук поговорил с несколькими.
    В Европе проживает около 500 млн. "обычных людей". Стефанчук поговорил с несколькими.
    Стефанчук не анализировал динамику частоты упоминаний Украины в СМИ Европы за последние 3 месяца. Он понятия не имеет возрастает или уменьшается интерес к Украине. (спойлер: уменьшается).
    Стефанчук, традиционно, врет.
  • Jami Jami
    Общественность в Европе уже сделала свой выбор. Документы подписаны, бурократическая машина завелась и поехала. Сейчас уже ничто не способно остановить ее ход. Курс взят на уничтожение путинского режима. Бюрократия ЕС это вам не хухли-мухли. Никакие политики и интерессанты остановить систему уже не в состоянии. Приоритеты при этом - не допустить расширения географии военных действий и ликвидировать любыми способами возможность (и повод) для ядерного удара. Поэтому все политики и полезные идиоты, которые сейчас пытаются "примирить" мир со старым маразматиком обречены на провал по определению. Это работает сейчас против РФ, маневр отвлечения, чтобы дать путину какую-то иллюзию надежды, дабы не загонять его в угол окончательно. Замысел, скорее всего в том, чтобы успокаивать его как психопата-террориста, захватившего людей в заложники. До тех пор пока не появится возможность уложить его одним метким выстрелом.
  • Валерия Ларченко b661826f
    При чем СМИ ?Главное,чтоб помогали,а СМИ никогда и ни о ком не будут писать с одной и той же динамикой год -так что у вас не спойлер ,а ерунда
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