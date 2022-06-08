В ООН підтвердили загибель 4253 і поранення 5141 цивільного від початку вторгнення РФ у Україну

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4253 і поранення 5141 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, це дані від 24 лютого до опівночі 6 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.

Серед загиблих – 272 дітей.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

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