В ООН підтвердили загибель 4253 і поранення 5141 цивільного від початку вторгнення РФ у Україну
Як передає Цензор.НЕТ, це дані від 24 лютого до опівночі 6 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
Серед загиблих – 272 дітей.
При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".
Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".
В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.