Норвегія надала Україні близько 20 одиниць САУ М109 та навчила ЗСУ їх використовувати в бою
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Норвегія поставила Україні близько 20 самохідних артилерійських установок (САУ) М109 з обладнанням і запчастинами, а також артилерійські боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише NRK.
"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Так вони можуть протистояти російським атакам", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
За його словами, зважаючи на хід бойових дій, Україна потребує більш важкої техніки та систем озброєння.
Калібр норвезьких М109 - 155 мм, вони можуть вражати цілі на відстані 30 км.
Норвегія досі має M109. Близько 20 із них передано Україні. Навчання користування ними відбувалося в Німеччині.
За даними видання, в лютому поточного року уряд Норвегії ухвалив рішення передати в Україну до 2 тис. протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.