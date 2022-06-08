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Розраховую, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня, - Стефанчук

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Розраховую, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що за головування Франції в Раді Європейського Союзу Україна 24 червня отримає статус країни - кандидата на вступ до ЄС.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна пише текст історії кров`ю своїх найкращих синів і дочок та чекає на прописку Європи слова "кандидат" чорнилами. Про це говорив із президентом Сенату Франції Gérard Larcher. Сподіваюся, що 24 червня за головуванням Франції буде прийняте це велике історичне рішення. Простягаю руку дружби з проханням простягнути руку допомоги", - написав Стефанчук.

За словами голови українського парламенту, Жерар Ларше запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції у своїх євроінтеграційних прагненнях.

Він також повідомив, що президент Сенату Франції прийняв запрошення відвідати Україну та пообіцяв зробити це якнайшвидше.

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"Коли я поїду до Києва, то це для того, щоб бути корисним Україні", - процитував Стефанчук Ларше.

Як повідомлялося, Стефанчук перебував із візитом у Франції.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    на кій рахівниці розраховуеш??
    а Угорщина??? а баба-яга проти !!!
  • Bodalux
    Суки нам потрібно в НАТО. Навіть, якщо ми 24 червня відразу станемо членами ЄС, а що зміниться для громадян, та нічого. Війна триває і далі, а зелені курви вже ділять між собою гроші, які будуть іти на відбудову України, але в разі перемоги. З вашими "хотєлками", щоб ще не про*бали державу.
  • Бенина Мама
    Вступление в ЕС и НАТО записано в Конституции Украины. Всё, что делается ради этого, является нужным и правильным независимо от того, кто именно это озвучивает.
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