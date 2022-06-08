Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року

Цього року окупанти збираються провести у Запорізькій області "референдум" про входження до Російської Федерації.

Про це заявив так званий "представник адміністрації регіону", колаборант Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Референдум у Запорізькій області щодо входження до складу РФ відбудеться цього року, підготовка до нього розпочата та триватиме кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

Раніше він також заявляв, що нібито в Запорізькій області приєднання регіону до Росії хочуть майже 80% жителів.

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