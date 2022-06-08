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Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року

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Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року
Цього року окупанти збираються провести у Запорізькій області "референдум" про входження до Російської Федерації.

Про це заявив так званий "представник адміністрації регіону", колаборант Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

Раніше він також заявляв, що нібито в Запорізькій області приєднання регіону до Росії хочуть майже 80% жителів.

Також читайте: Херсонщину й Запорізьку область приєднають до РФ протягом року, - член Ради Федерації РФ Цеков

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    " росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
  • VOLVO XC 70
    а Россия уверена, что она осенью будет в Запорожье, Херсоне и на Донбассе, и даже в Крыму?! я что то не очень уверен.. а если и так- то больше им бы удержать то что надкусили....а не то чтобы прожевать-- а уже тем более проглотить .....а фантастикой выглядит переварить поглощенное и усвоить себе же на пользу.... может и несварение желудка появится или разрыв кишок от передания..
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Вот взяли бы и повесили его, а на табличке написали партизаны Украины за предательство и колоборационизм
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