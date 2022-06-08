Крадене українське зерно Росія вивозить до Туреччини за підробними документами, - посол Боднар

Вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом до окупованого Севастополя, звідти вивозить суднами в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як "російське".

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як нам повідомляють, за документами завозиться не українське зерно і не з українських портів. Насправді відбувається таке: агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом у Севастополь, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, ніби це російське зерно", - сказав він.

Боднар пояснив, що якби ці вантажі заходили в турецькі порти за документами із окупованих Севастополя або Херсона, їх би не приймали, а оскільки їх нібито завозять із Краснодара чи Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає.

"Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії РФ припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій рф та підстави для припинення руху цих суден", - додав дипломат.

Боднар також зазначив, що учасники цих оборудок, які сподіваються надалі співпрацювати з Україною, стикнуться з серйозними обмеженнями, особливо компанії, які купують крадене.

"Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати", - підсумував він.

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