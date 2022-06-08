Унаслідок ворожих обстрілів п'ятеро осіб загинули, 12 зазнали поранень за минулу добу на Харківщині, - Синєгубов

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків та область із РСЗВ та артилерії, за добу – п'ятеро загиблих, 12 поранених серед мирного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення. Загалом по м. Харків протягом доби одна людина загинула, шість зазнали поранення", - написав Синєгубов.

Він повідомив, що у населених пунктах області також є поранені та загиблі внаслідок ворожих обстрілів: "У Харківському районі обстріляно с. Циркуни, с. Черкаську Лозову, смт Слатине, пошкоджено приватні будинки. Зокрема, у Черкаській Лозовій 2 особи загинули, 3 поранені, у Коробочкиному – 1 загиблий, 1 поранений, у Печенігах – 1 загиблий, 2 поранених".

"Це все тяжкі воєнні злочини проти мирного населення Харківщини! Тому вкотре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, війна триває, як і підступні обстріли окупантів!" - написав Синєгубов.

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