Якщо в червні Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й очільниця комісії з обрання голови САП Коваль, - Жернаков

Катерина Коваль аргументує це тим, що під час воєнного стану НАБУ не може здійснити спецперевірку щодо переможця конкурсу Олександра Клименка. Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков вважає цей аргумент нікчемним.

Про це Жернаков пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що зібрати засідання голова комісії зобов'язана за законом, нічого вона звісно не зібрала. У відповідь лише запостила якесь рішення суду, яке НІЧОГО взагалі не змінює юридично. Чи не розуміє вона цього чи вдає, що не розуміє (хоч є ніби фаховою юристкою) - питання залишилося відкритим", - написав Жернаков.

На його думку, якщо наприкінці червня Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й Коваль. Бо обрання голови САП - "це те, що ЄС і Байдену прямо і письмово обіцяв Зеленський. І це те, що її руками він категорично відмовляється виконувати".

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Катерина Коваль тим часом опублікувала у фейсбуці роз’яснення НАБУ про те, що до кінця воєнного стану Агентство не проводить спецперевірки щодо кандидатів на державні посади.

Нагадаємо, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.