Якщо в червні Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й очільниця комісії з обрання голови САП Коваль, - Жернаков
Про це Жернаков пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри те, що зібрати засідання голова комісії зобов'язана за законом, нічого вона звісно не зібрала. У відповідь лише запостила якесь рішення суду, яке НІЧОГО взагалі не змінює юридично. Чи не розуміє вона цього чи вдає, що не розуміє (хоч є ніби фаховою юристкою) - питання залишилося відкритим", - написав Жернаков.
На його думку, якщо наприкінці червня Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й Коваль. Бо обрання голови САП - "це те, що ЄС і Байдену прямо і письмово обіцяв Зеленський. І це те, що її руками він категорично відмовляється виконувати".
Катерина Коваль тим часом опублікувала у фейсбуці роз’яснення НАБУ про те, що до кінця воєнного стану Агентство не проводить спецперевірки щодо кандидатів на державні посади.
Нагадаємо, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.