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В Україні засіяно 75% від торішніх площ, посівна кампанія була проведена успішно, - Шмигаль

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В Україні засіяно 75% від торішніх площ, посівна кампанія була проведена успішно, - Шмигаль
Україна починає готуватись до збору врожаю.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ" , - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, в Україні вже починають готуватись до збору врожаю.

"Розуміємо основні виклики, які стоять зараз перед аграріями. Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Третє, забезпечення пального для аграріїв", - пояснив прем'єр.

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Топ коментарі

  • Алик Асланов
    Я думаю в правительстве умные люди,и они понимают что эти твари будут пытаться уничтожить поля ,там где достанут будут стрелять,а те что далеко могут использовать продажных мразей для уничтожения.
  • Alexandr Semenov ea626961
    Ага - проведена. В основному посівним матеріалом, що вже був в наявності. Підживлення - в межах закупленого раніше, хімія - по мінімуму, на залишках пального. Агрохолдинги массовой скорочують людей. Фермери - на позиціях "що виросте,ите й буде", бо ні палива, ні хімії ні добрив + велика проблема з призовом, бо мінагрополітики броню їм здебільшого не зробив. Урожай цього року - мінімум в два раза менший від тогорічного.
  • Александр Захаров
    особенно много засеяли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях... что он несёт?
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