В Україні засіяно 75% від торішніх площ, посівна кампанія була проведена успішно, - Шмигаль

Україна починає готуватись до збору врожаю.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ" , - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, в Україні вже починають готуватись до збору врожаю.

"Розуміємо основні виклики, які стоять зараз перед аграріями. Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.



Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.



Третє, забезпечення пального для аграріїв", - пояснив прем'єр.

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