Окупанти розстріляли машиніста тепловоза у Запорізькій області, - "Укрзалізниця"

Російські військові розстріляли машиніста тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис "Укрзалізниці" у телеграмі.

""Безжальна війна забрала життя справжнього українського патріота, героя-залізничника, який навіть в окупації мужньо виконав свій обов’язок перед Україною. Роман Семененко працював машиністом тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії "Придніпровська залізниця. Він із залізничної династії, продовжив справу батька та старшого брата. Коли Пологи окупували російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву. Його учасники дієво дошкуляли ворогу", - йдеться в дописі.

За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. Його розстріляли.

У Романа залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.

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