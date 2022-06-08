В Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, до роботи повертатись "вмовляють" навіть пенсіонерів, - Андрющенко

Відсутність лікарів в окупованому Маріуполі - це наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини.

Про це пише радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів 80+. Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучі про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують "почекати" або їхати в Донецьк. Самостійно", - йдеться в повідомленні.

"На фото список лікарів Маріупольської лікарні №3. Фактично вона обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де не менш 70 тис. осіб. наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини. Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотнє. В такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", - додав радник міського голови.

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