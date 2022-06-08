РФ та Туреччина обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що російські та турецькі військові обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Донедавна українська влада, включно з президентом Зеленським, публічно відкидала свою готовність розмінувати ці територіальні води, щоб розпочати цей процес... Якщо тепер, як нам турецькі друзі кажуть, готова або розмінувати, або забезпечити прохід через мінні поля, що ж, будемо сподіватися, що ця проблема вирішуватиметься", - сказав російський міністр після зустрічі із турецьким колегою.

За його словами, російські військові перебувають у контакті з турецькими колегами, обговорюються деталі ініціатив щодо вивезення зерна.

"З нашого боку будь-яких перешкод, щоб цієї проблеми - проблемки, насправді вона маленька - ніколи не було, якщо дозріла київська влада, ми будемо тільки раді співпрацювати", - зазначив Лавров.

Читайте: Крадене українське зерно Росія вивозить до Туреччини за підробними документами, - посол Боднар