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Зеленський та Шольц обговорили оборонну підтримку України та забезпечення продовольчої безпеки

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Зеленський та Шольц обговорили оборонну підтримку України та забезпечення продовольчої безпеки
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз", -  зазначив глава держави.

Читайте: Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц

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Топ коментарі

  • Marko Lukash
    Німеччина - так . Шольц , Меркель,Шрьодер - чомусь ні .
  • Виктор Бороветский
    Шмальц завжди радий побалакать за допомогу. За його ж словами він обіцяв її більше всіх.
    От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    То в Німеччині соняшникова олія закінчилась. Це не жарт. Вони її з України в основному імпортували.
    То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
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