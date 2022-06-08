Протягом доби піротехніки знешкодили 823 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 1044 га, - ДСНС

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 155 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 823 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 1044 га.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Сьогодні сапери ДСНС працюють у:



Київській області:

Залучено 22 піротехнічні розрахунки ДСНС (109 осіб та 39 од. техніки) у Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.



Чернігівській області:

Залучено 9 піротехнічних розрахунків ДСНС (45 осіб та 17 од. техніки) у м. Чернігів, Чернігівському та Ніжинському районах.



Сумській області:

Залучено 4 піротехнічні розрахунки ДСНС (20 осіб та 6 од. техніки) у Конотопському, Сумському та Охтирському районах.



Черкаській області:

Залучено 2 піротехнічні розрахунки ДСНС (9 осіб та 4 од. техніки) в Уманському районі", - йдеться в повідомленні.

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