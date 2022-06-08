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Рашисти надсилають погрози на телефони українським воїнам, закликають зрадити присягу, скласти зброю та здатися в полон, - Генштаб ЗСУ

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Рашисти надсилають погрози на телефони українським воїнам, закликають зрадити присягу, скласти зброю та здатися в полон, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти погрожують українським військовим.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присягу, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога. Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї)", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".

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"У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення; зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів. Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше)", - пояснили в ЗСУ.

Зазначається, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.

"Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями - "точного ракетного обстрілу" або "ми тєбя найдьом", - підсумували в Генштабі.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    СКАЖУ ОДНЕ:
    Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
    Тупо "перли на кулемети".
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    А рабссиянам понравилось постоянно ходить вслед за русским военным кораблем...
  • Мобильный крематорий
    Чисто психологическая атака, возможная благодаря предателям, которые до горячей фазы войны успели слить часть данных. Кацапы никогда не угрожают, когда хотят напасть. Наоборот, всячески делают вид, что атаковать не будут, чтобы объект агрессии потерял бдительность.
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