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У Києві розкрадають блокпости, - голова Оболонської РДА Фесик

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У Києві розкрадають блокпости, - голова Оболонської РДА Фесик
Невідомі розбирають блоки, забирають мішки з піском та протитанкові їжаки. Людей, які це роблять, треба здавати поліції.

Про це пише у фейсбуці голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик, інформує Цензор.НЕТ.

"Пройшло 2 місяці з тих пір, як Київ опинився у відносній безпеці, і що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати. Якісь негідники або навіть агенти ворога почали красти це, здобуте важкою працею ціннне майно", - написав він.

Фесик назвав такі дії підривом обороноздатності міста. Та закликав тих, хто став свідками подібних незаконних дій, інформувати поліцію чи ДФТГ району. Звернутися до них можна за телефоном: +380 96 116 60 98.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Знайти цих підорів та скотчем голих до їжаків примотати
  • olele
    На блок-пости під Мелітополем рашисти виставляють пенсіонерів та бомжів

    У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.

    Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.

    - На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.

    Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.

    - Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
    https://t.me/operativnoZSU/27791
  • Dima30
    "але багажники перевіряють.."
    Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
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