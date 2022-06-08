У Миколаєві білборди пустили на протитанкові їжаки та конструкції для бліндажів
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В місті вже прибрали половину білбордів, робота триває.
Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі місто очищено від близько 300-та білбордів. Їх прибрано майже 50% від загальної кількості в Миколаєві. І робота триватиме! Все, що демонтовано - стало протитанковими їжаками, конструкціями для блінджаів або насипів", - йдеться у повідомленні.