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У Миколаєві білборди пустили на протитанкові їжаки та конструкції для бліндажів

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У Миколаєві білборди пустили на протитанкові їжаки та конструкції для бліндажів
В місті вже прибрали половину білбордів, робота триває.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі місто очищено від близько 300-та білбордів. Їх прибрано майже 50% від загальної кількості в Миколаєві. І робота триватиме! Все, що демонтовано - стало протитанковими їжаками, конструкціями для блінджаів або насипів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
  • Вячеслав Зубарєв
    Ще б в Києві їх попиляли б. Назавжди.
  • Валентина Саюн
    Яка, що місто готується до війни...Краще б плакати чим ракети
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