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НАТО помилилося, не надавши Україні ПДЧ. Також помилкою були надто м’які санкції за Крим, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

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НАТО помилилося, не надавши Україні ПДЧ. Також помилкою були надто м’які санкції за Крим, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії та в тому, що не надало Україні та Грузії плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 році.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 роки), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році організація погодилася, що Україна та Грузія стануть членами альянсу, але не змогли домовитися щодо надання цим двом країнам ПДЧ в альянсі.

"І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року", – сказав він.

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Другою помилкою, вважає колишній генсек НАТО, була слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014 році, коли були запроваджені "м’які" санкції. Це також, сказав він, створило в російського президента враження, що він "може майже без будь-яких витрат продовжувати захоплювати землю силою".

Водночас Расмуссен зазначив, що НАТО переоцінило військовий потенціал Росії.

"Незважаючи на величезні інвестиції у військову техніку та відновлення старих радянських баз, ми бачимо дуже слабку російську армію. Залишається з’ясувати, чому це так. Я думаю, що однією з причин може бути корупція. Але інший прорахунок полягає в тому, що ми недооцінили жорстокість і амбіції президента Путіна", – сказав він.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    ну хоч призналися що зробили помилку, а от мєркєль не вважає це помилкою і вибачатися не збирається.
  • SergTranscarpathian
    Девіз НАТО та Європи - помилялися, помиляємося і будемо помилятися...
  • jklpqrs
    Ты же понимаешь, что давать ПДЧ Януковичу - это сродни тому, что размахивать перед ним шапкой. Результат был бы тем же. Пока ЮВ и ВА выясняли отношения, других результатов сложно было бы ожидать. И это не проблема или ошибка НАТО, а беда Украины.
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