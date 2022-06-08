Сьогодні вранці ворог вчергове обстріляв населені пункти Харківщини, поранено щонайменше 3 особи, - ОВА

Вранці 8 червня російські військові знову обстріляли населені пункти Харківської області, поранено щонайменше троє цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби обласної військової адміністрації у телеграмі.

"Сьогодні зранку ворог вчергове обстріляв населені пункти Харківщини. Станом на зараз травмовано трьох людей. Інформація доповнюється. У Харкові в районі Салтівки дві людини зазнали осколкових поранень. Один чоловік зазнав поранення в селі Коробочкине, Чугуївського району", – йдеться в повідомленні.

Адміністрація закликала жителів не нехтувати сигналами тривоги.

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