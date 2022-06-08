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У Владивостоку підпалили військкомат

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У Владивостоку підпалили військкомат
Двоє невідомих кинули пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату в російському Владивостоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медиазона".

Військкомат розташований у дерев’яній будівлі, що визнана пам’яткою архітектури. Невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю в стіну. Та спалахнула, від вогню постраждала обшивка.

Чоловіки втекли, а полум’я загасили.

Від початку повномасштабного вторгненння до України в Росії підпалили щонайменше 18 військкоматів. Відповідні заклади палали в Рязанській, Свердловській, Івановській областях, Москві та Підмосков’ї, а також в Омську, Нижньовартовську, Воронежі та Мордовії.

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Топ коментарі

  • Анатолій Готич
    Пусте. Чекаю таке: "у москві підпалили кремль і луб'янку, дума горить теж". Оце буде гол!
  • Aleks_15
    когда то вывозили на север украинцев, там они и остались. Никто обратно их даже не попытался забрать. В 80х после окончания вузов специально отсылали украинцев на парашу, а кацапов в Украину. Так потом удивляются, почему сейчас среди населения так много сепарни. Глубокие корни их зарыты на кацапии.
  • Психиатрическая больница No1
    Владивосток(3раза), в военкомата пусть не гаснет огонёк
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