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Милованов закликає "максимізувати фінансові потоки в Україну", в той час як ОП й надалі блокує конкурс на голову САП, - Шабунін

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Милованов закликає "максимізувати фінансові потоки в Україну", в той час як ОП й надалі блокує конкурс на голову САП, - Шабунін
Радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов закликав експертів працювати не над реформами а над максимізацією фінансових потоків в Україну.

Про це у Telegram повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Милованов у Facebook написав: "Всі економічні і бізнес експерти і лідери думок сьогодні мають працювати над однією метою - максимізувати фінансову підтримку для України на час війни. Ні, не над реформами, ні не над сварками стосовно податків, обліковоі ставки, ні, не над критикою конкурентів, або над своїм его або кар'єрою. Задача одна - максимізувати фінансови потоки в Україну для того, щоб виграти війну".

Шабунін відповів раднику керівника Офісу Президента: "Підкажи, те що Банкова продовжує блокувати завершення конкурсу по САП - це допомагає чи заважає "максимізувати фінансові потоки в Україну"? Отож. То, може, ти все ж помилився з адресатами звернення?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Правильно, дайте денег и побольше, а что с ними делать мы разберёмся сами. Да, и отчёта об их использовании тоже не требуйте, у нас война, куда хотим туда и тратим...
  • Konsatntin Kotsan
    Без чиновников из Великобритании и США, которые будут в Киеве контролировать траты каждой копейки финансовой помощи ни копейки эта власть не должна получать!!!
  • мврина
    Може вам, козлам і самим щось почати робити! Приймати закони, які допоможуть нам стати Європейською Державою. Чи ви тільки ******* і ******* вмієте. Навіть не думайте, тварі, бо будете висіти аж бігом, народ не пробачить
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