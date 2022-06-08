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Історія про корумпованість України була перебільшена, - Кулеба

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Історія про корумпованість України була перебільшена, - Кулеба
Україна не є вкрай корумпованою державою. Якби це було правдою, то країна не змогла б так успішно чинити опір російській агресії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, точка зору про тотальну корупцію в Україні необґрунтована. Доказом цього є робота політиків і чиновників, які залишилися в країні після вторгнення Росії.

"Може нам пора визнати, що історія про корумпованість України була перебільшена. Якщо ми такі корумповані, як нам роками вбивали це в голову - то чому ми досі живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона настільки прямо пронизана корупцією і її нічого крім корупції не цікавить? Чому всі державні інституції продовжують функціонувати і робити свій внесок у протидію агресору? Прийшов час чесно запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України?" - зазначив глава МЗС.

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Топ коментарі

  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Так,Україна тотально-корумпована. Замість судової системи - судова мафія, яка покриває корупціонерів. Це потрібно визнати і змінити. Добре, що європейці це розуміють і бачать.
  • игор ємець
    Якби країна не була корумпована в нас були б Нептуни, вільхи, авіація,ППО та інше.
    І не потрібно було б навколішки стояти "дайте нам зброю, бо ми свою в асфальт закатали"
  • Aleksiey Ykropovich
    ТА ТИ ШО ?!!!
    Ще скажи що янєлох "борець з корупцією та олігархами" ....
    Вони реально ці з зеКОманди досі не зрозуміли що розвідка деяких країн працює краще ніж їх "освєдомітєлі"...
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