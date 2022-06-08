Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не розблокує українські порти, - глава МЗС Італії Ді Майо

Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо із посиланням на BBC.

"Блокування експорту зерна – це тримати в заручниках і засуджувати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", – сказав Ді Майо після зустрічі з представниками середземноморських країн та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Він додав, що визначальними стануть кілька наступних тижнів.

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