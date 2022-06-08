Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не розблокує українські порти, - глава МЗС Італії Ді Майо

2 48251
Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не розблокує українські порти, - глава МЗС Італії Ді Майо
Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо із посиланням на BBC.

"Блокування експорту зерна – це тримати в заручниках і засуджувати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", – сказав Ді Майо після зустрічі з представниками середземноморських країн та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Він додав, що визначальними стануть кілька наступних тижнів.

Також читайте: Крадене українське зерно Росія вивозить до Туреччини за підробними документами, - посол Боднар

Топ коментарі

  • Дима Подлесный 4a8e3dca
    Вообще пах..ю
  • Болунгарвік Віталій
    це що для України зараз найбільша проблема?десятки тисяч загиблих- 20 відсотків території окуповано-нам ваша африка в голові?пішли ви всі на х-й-
  • Maksym Kovalchuk
    Їбіться і надалі в сраку в путлєром і підорашкой і буде вам протеїн, на якому трошки протягнете .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини