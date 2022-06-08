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Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає, - Кулеба

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Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає, - Кулеба
Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО - це те, що станеться диво. Якщо воно станеться - я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу. Я маю на увазі саме щодо позиції НАТО стосовно України", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що поки що не бачить якихось потужних рішень, які НАТО готує для ухвалення на своєму саміті, щодо України чи чорноморської безпеки.

За його словами, Україна обговорює з Іспанією формат участі у саміті НАТО.

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"Щодо формату участі України у саміті ми працюємо наразі з Іспанією, приймаючою державою, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось відбудеться обов'язково", - наголосив Кулеба.

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Ви самі ці передумови і похєрілі за останні три роки.
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    за три роки можна було б і створити ці передумови...
    та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
  • Claudia Smith
    не Україна, а тупа зелена влада. ми вже нічого не очікуємо, після того, як ви похерили прописаний у конституції курс в НАТО. я особисто очікую, що нас усіх тепер параша уб'є, беззбройних(
    ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
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