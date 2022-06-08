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Зустріч Зеленського та Путіна підготувати наразі неможливо, - Пєсков

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Зустріч Зеленського та Путіна підготувати наразі неможливо, - Пєсков
Наразі неможливо підготувати зустріч президентів Путіна та Зеленського.

Про це в ефірі Радіо Маяк заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути результативною та добре підготовленою. Ми знаємо, що українська сторона вийшла із переговорного треку. Тому зараз не доводиться говорити про можливість підготувати таку зустріч у верхах", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Ну і добре, нехай переговорами займаються виключно ЗСУ.
  • irenka ko
    ***** здохло?
  • Amber
    Ідіть , кацапи , на .... й , так як з вами домовлятися , це себе не поважати !
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