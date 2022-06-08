Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, втрат немає, - ОВА
1 4301
Російські війська вкотре обстріляли прикордонну територію Чернігівської області.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 8 червня, близько 13.00 години російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівщини. Прикордонники зафіксували 4 вибухи (попередньо з артилерії) неподалік Гірська із напрямку Нові Юрковичі (рф).
Втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо пошкоджень інфраструктури інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.