Новини • Війна

Росіяни - друга армія світу. Вони вже теж на цій війні навчилися воювати, - Данілов

25 152101
Росіяни - друга армія світу. Вони вже теж на цій війні навчилися воювати, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігає українців від настроїв, що армія РФ нібито "слабка" та "не вміє воювати".

Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Данілов наголосив, що він не з тих, хто вважає, що армія Росії "якась там слабка", що військовослужбовці там "якісь тупі" або "не вміють воювати".

"Ми маємо справу з другою армією світу. Вони також вже навчилися на цій війні воювати", – сказав він.

Зараз у нас 1200 км фронту, пояснив секретар РНБО, і таку протяжність дуже складно контролювати.

Також читайте: Треба дякувати за те, що є, - Данілов про поставки зброї

Він наголосив, що коли хтось критикує Захід за неквапливість із постачанням озброєнь Україні, важливо не забувати, що "ніхто нічим нам не зобов'язаний".

"Мені складно уявити, що б ми робили в перші дні без NLAW, "Джавелін", "Стінгерів. <...> Ми вважаємо, що нам усі повинні, а це трішечки не так", – сказав він.

Допомога йде "щодня", запевнив він.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Цей той самий Данілов
    Але так, це навіть не друга, а перша армія світу, але у війні з мирними та дітьми...
  • Oleg Zaporogec
    Підводить під мирову угоду з кацапами
  • Right Right 2d264255
    Саме після оманського договорняку пішли зриви оборонного замовлення та велике крадівництво, так що Зеля там насправді підписав здачу України
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини