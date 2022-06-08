Росіяни - друга армія світу. Вони вже теж на цій війні навчилися воювати, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігає українців від настроїв, що армія РФ нібито "слабка" та "не вміє воювати".

Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Данілов наголосив, що він не з тих, хто вважає, що армія Росії "якась там слабка", що військовослужбовці там "якісь тупі" або "не вміють воювати".

"Ми маємо справу з другою армією світу. Вони також вже навчилися на цій війні воювати", – сказав він.

Зараз у нас 1200 км фронту, пояснив секретар РНБО, і таку протяжність дуже складно контролювати.

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Він наголосив, що коли хтось критикує Захід за неквапливість із постачанням озброєнь Україні, важливо не забувати, що "ніхто нічим нам не зобов'язаний".

"Мені складно уявити, що б ми робили в перші дні без NLAW, "Джавелін", "Стінгерів. <...> Ми вважаємо, що нам усі повинні, а це трішечки не так", – сказав він.

Допомога йде "щодня", запевнив він.