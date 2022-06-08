Окупанти зміцнюють позиції на Зміїному і шукають варіанти для висадки десанту, - Сили оборони півдня України

Російські загарбники зміцнюють бойові позиції на тимчасово захопленому острові Зміїний та вишукують варіанти для висадки десанту на узбережжя Одещини.

Про це під час брифінгу повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Корабельне угруповання РФ наразі не проявляє активності: намагається тримати дистанцію від узбережжя, пам’ятаючи про можливість вогневого ураження підрозділами ЗСУ, як це було з крейсером "Москва". Тим не менше, розміщують озброєння і намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний", - зазначила Гуменюк.

За її словами, ворог на острові вже встановив декілька систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити свій корабельний склад від атак з берега.

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Крім того, рашисти вивели до острова великі десантні кораблі. Хоча десантна операція, анонсована ще на початку повномасштабного вторгнення, досі не проведена, все ж декілька спроб висадки були, які були відбиті підрозділами ЗСУ.

Наразі бачимо, що ворог все ще вишукує варіанти для проведення на узбережжя Одещини або диверсійної операції, або десантної, відзначають у Силах оборони.

Гуменюк наголосила, що військовослужбовці ЗСУ впевнено обороняють північно-західне узбережжя Чорного моря, і закликала цивільних громадян не заважати силам оборони виконувати свою роботу.

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"Варто усвідомлювати, що узбережжя наразі все ще є лінією оборони і може бути використано ворогом як плацдарм для нападу на України, так і силами оборони для відбиття нападу рашистів. Краще будемо відпочивати на узбережжі після перемоги над ворогом", - підсумувала Гуменюк.