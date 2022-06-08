Окупанти зміцнюють позиції на Зміїному і шукають варіанти для висадки десанту, - Сили оборони півдня України
Про це під час брифінгу повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Корабельне угруповання РФ наразі не проявляє активності: намагається тримати дистанцію від узбережжя, пам’ятаючи про можливість вогневого ураження підрозділами ЗСУ, як це було з крейсером "Москва". Тим не менше, розміщують озброєння і намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний", - зазначила Гуменюк.
За її словами, ворог на острові вже встановив декілька систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити свій корабельний склад від атак з берега.
Крім того, рашисти вивели до острова великі десантні кораблі. Хоча десантна операція, анонсована ще на початку повномасштабного вторгнення, досі не проведена, все ж декілька спроб висадки були, які були відбиті підрозділами ЗСУ.
Наразі бачимо, що ворог все ще вишукує варіанти для проведення на узбережжя Одещини або диверсійної операції, або десантної, відзначають у Силах оборони.
Гуменюк наголосила, що військовослужбовці ЗСУ впевнено обороняють північно-західне узбережжя Чорного моря, і закликала цивільних громадян не заважати силам оборони виконувати свою роботу.
"Варто усвідомлювати, що узбережжя наразі все ще є лінією оборони і може бути використано ворогом як плацдарм для нападу на України, так і силами оборони для відбиття нападу рашистів. Краще будемо відпочивати на узбережжі після перемоги над ворогом", - підсумувала Гуменюк.