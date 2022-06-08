В більшій частині України навчальний рік має розпочатись в режимі офлайн, - Шмигаль

В українських закладах освіти проведуть реконструкцію укриттів перед початком навчального року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчальний рік в Україні має розпочатись офлайн у більшій частині країни. Наше завдання - забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу", - наголосив глава уряду.

Це питання обговорили під час наради за участі МОН, МВС, Мінінфраструктури, Мінрегіону та ДСНС.

За даними Міністерства освіти і науки, цього року готуються піти до перших класів до 400 тис. дітей.

Так, Шмигаль доручив ДСНС, Мінрегіону та обласним ВЦА перевірити всі укриття в закладах освіти та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей і дорослих.

"Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно. Обласним ВЦА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд. Забезпечити посилену охорону садочків, шкіл, вишів. Забезпечити заклади освіти резервними та автономними джерелами енергозбереження. Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це необхідно", - підсумував прем'єр.

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