ЄС виділить 7,25 млн євро на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Європейська комісія розпочала новий проєкт у рамках свого Інструменту зовнішньої політики для підтримки можливостей Міжнародного кримінального суду (МКС) із 7,25 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Цей проєкт, про який вперше оголосив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Києві, є частиною зусиль ЄС у боротьбі з безкарністю міжнародних злочинів у всьому світі. Зокрема, він допоможе МКС розширити свої слідчі можливості для реагування на поточні розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

"Не може бути безкарності за злочини, скоєні під російською окупацією. Розслідування Міжнародного кримінального суду мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні в Україні" - заявив Боррель.

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"Ясно одне: необхідна глобальна реакція, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у звірствах, скоєних в Україні. Ми тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, щоб забезпечити відсутність безкарності для винних у воєнних злочинах" - наголосив комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

ЄС підтримує розслідування, розпочате прокурором МКС. 25 квітня Євроюст і МКС домовилися об’єднати зусилля та взяти участь у роботі Спільної слідчої групи ЄС. Наразі збирається інформація про воєнні злочини та злочини проти людства, щоб у майбутньому відповідні суб’єкти могли проводити розслідування та приймати рішення, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших злодіяннях.

Цей захід реагування на кризу надасть цільову підтримку Офісу прокурора МКС для подальшого розширення інфраструктури зберігання та обробки даних Офісу та для створення додаткового аналітичного та криміналістичного потенціалу для нових видів доказів, зокрема цифрових.

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