На Закарпатті не відмовляються відправляти пальне в інші регіони України, йшлося про місцевих підприємців, - ОВА

В Закарпатській ОВА повідомили, що місцеві підприємці відмовилися спекулювати на ціні та продавати своє паливо дорожче за межі регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, наші тези не зовсім правильно зрозуміли.



1. Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня.

2. Йшлося про місцевих підприємців, для яких ми створили сприятливі умови імпортування палива та логістики, щоб уникнути паливної кризи в області.

3. У відповідь підприємства відмовилися спекулювати на ціні та продавати своє паливо дорожче за межі регіону.

4. Ми стабілізовуємо ринок, щоб не забирати паливо з інших регіонів, де це більш важливо, а намагаємося самі закривати потребу", - йдеться в повідомленні.



В обладміністрації наголосили, що про жодні блокування мови не було.

"Ми акцентуємо на порядності бізнесу, який в умовах війни відмовляється від надприбутків", - підсумували в ОВА.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській ОВА повідомили, що паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області.

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