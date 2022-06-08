Окупанти розгорнули "Іскандери" біля адмінкордону з Херсонщиною, - Міноборони

Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, зберігається загроза завдання ворогом з території окупованого Криму ракетних ударів.

Мотузяник уточнив, що в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративної межі з Херсонською областю, окупанти розгорнули ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Він нагадав, що ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 4 ворожі ракетні кораблі та підводний човен із приблизним сумарним залпом до 36 ракет.

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