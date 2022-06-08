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Окупанти розгорнули "Іскандери" біля адмінкордону з Херсонщиною, - Міноборони

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Окупанти розгорнули "Іскандери" біля адмінкордону з Херсонщиною, - Міноборони
Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, зберігається загроза завдання ворогом з території окупованого Криму ракетних ударів.

Мотузяник уточнив, що в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративної межі з Херсонською областю, окупанти розгорнули ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Він нагадав, що ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 4 ворожі ракетні кораблі та підводний човен із приблизним сумарним залпом до 36 ракет.

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Топ коментарі

  • Evgen Karpenko
    Ну хоч по нормальним дорогам проїхались...
  • Jorge Dusiao
    ЗСУ то на що ви чекаєте якщо знаєте де і що розгорнули москалі. Пошліть їх срані іскандери вслід за російським військовим кораблем.
  • ден гуч
    Науя така інфа людям -хтось паніку нагнітає-((( Краще мовчки їх вїбати, їх там точки достають ! Не розумію Мотузяника ((( Люди і так розуміють що ракети будь де нас дістають а ці речники нагнітають -деморалізують.
    Краще говоріть правду про ситуацію на фронті та фінансуйте і створюйте норм військ резерв (((
    Таке враження що речники на стороні ворога.
    Про ОТРК Іскандер треба говорити коли вже знищили а є чим і вже знищували не один дивізіон !!!
    БАРДАК ******* ТВОРИТЬСЯ !!! ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА !!! БО так просто від такої кількості різної інф багато просто злітають з катушок !!!
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