Колишній "слуга народу" Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині
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Екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов провів зустріч із представником Кремля та наголосив: "Росія тут назавжди".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
На окупованій Херсонщині Ковальов зустрівся із першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кирієнком.
"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!" - пише колишній "слуга народу".
За його словами, планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.
"Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє", - зазначив він.
Ковальов додав, що також обговорювався статус Херсонської області: "Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається".