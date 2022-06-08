Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазової та хімічної промисловості РФ
2 0117
Канада запроваджує нові санкції проти Росії. Вони заборонять експорт 28 послуг, які є важливими для нафтової, газової та хімічної промисловості РФ, заявляє канадське МЗС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.
Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.
"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.