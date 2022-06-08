На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА

У Київській області тривають ремонтні роботи пошкодженої через бойові дії дорожньої інфраструктури. Наразі вже відновлено проїзд 22 мостами з 24.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

Ремонт ще двох пошкоджених мостів відбувається в посиленому режимі.

На ділянці автодороги Димер – Богдани з обходом с. Сухолуччя 6 червня провели роботи з бетонування мосту. На час застигання бетону об'їзд організовано через с. Глібівка або через населені пункти Федорівка – Рови – Дмитрівка – Толокунь. Рух мостом буде відновлено 10 червня.

Тривають ремонтні роботи з відновлення транспортного сполучення мостом поблизу с. Сеньківка Бориспільського району автодорогою //М-01/ – Рудня – Гоголів – Бориспіль – Сеньківка.

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