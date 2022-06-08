Депутат Харківської міськради Черняк твердить, що іноземці, які боронять Україну, опинилися "поза законом". У Генштабі кажуть, що вони - комбатанти
Черняк пише про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ті іноземці, які в найтяжчі та найперші години добровольцями приїхали захищати Україну тепер перебувають "поза законом". Адже, незважаючи на запровадження Президентом України безвізового в‘їзду, 90-денний термін перебування для іноземців протягом 180-днів так і залишився незмінним. КМУ наприкінці травня зробив виключення лише для іноземних журналістів", - написав він.
Черняк твердить, що іноземні добровольці й парамедики після 90 днів перебування на війні в Україні опинилися у статусі "нелегалів".
У Генеральному штабі ЗСУ роз’яснили статус іноземців та осіб без громадянства, які воюють у ЗСУ.
"Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Там також додали, що цей статус наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.