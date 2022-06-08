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Як посилити кадрову армію? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

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8 червня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе розбір ситуації на фронті і відповість на запитання глядачів.

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Як посилити кадрову армію? Як правильно застосовувати резервні частини? Як діяти мобілізованим у разі конфліктної ситуації? Логістика і технічне забезпечення. Проблеми взаємодії з країнами-партерами НАТО.

Актуальні аналітика. Детальний розбір ситуації. Юрій Бутусов відповідає на ваші питання у коментарях.

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Топ коментарі

  • Sergey Abramskiy
    Гнать в шею зелень с ней будем разбираться после победы! Ставить исполняющую обязоности презедента Лану Зеркаль и будет нам щястье и компетентных политиков во всех направлениях
    https://youtu.be/psp4VAi9xGI
  • Vika Lysenko
    Так жаль потерянных 3 года САБОТАЖА "Слуг" Особенно последний год ,когда они знали ,что будет внападение рашистов и демонстративно абсолютно не говили оборону и защиту , не уважали ЗСУ‼️
  • Vika Lysenko
    Уважаемый Юрий , Вас очень любят и доверяютЗСУ‼️Вы достойный ,талантливый гражданин Украины ! Создайте свою партию из честных , умных ,образованных патриотов ‼️💙💛❤️Пригласите Арсения Яценюка , Виталия Портникова и всех проверенных патриотов Вы должны быть или президентом или министром обороны
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