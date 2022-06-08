Як посилити кадрову армію? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
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8 червня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе розбір ситуації на фронті і відповість на запитання глядачів.
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Як посилити кадрову армію? Як правильно застосовувати резервні частини? Як діяти мобілізованим у разі конфліктної ситуації? Логістика і технічне забезпечення. Проблеми взаємодії з країнами-партерами НАТО.
Актуальні аналітика. Детальний розбір ситуації. Юрій Бутусов відповідає на ваші питання у коментарях.