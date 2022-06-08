Головний рабин Москви Гольдшмідт, який відмовився підтримати війну проти України, був вимушений залишити РФ

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт був вимушений виїхати із Росії, оскільки зазнав тиску з боку російської влади, яка вимагала публічної підтримки "спецоперації" в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами невістки Авіталь Чижик-Гольдшмідт, рабин із дружиною відлетіли до Угорщини за два тижні після початку війни і потім відвідали кілька країн Східної Європи, де збирали гроші на допомогу українським біженцям. Після цього вони прибули до Єрусалиму, розповіла Чижік-Гольдшмідт. "Зараз вони перебувають у вигнанні із спільноти, в якій вони любили, будували та виховували своїх дітей понад 33 роки", - написала вона.

Чижик-Гольдшмідт також опублікувала посилання на статтю французького видання Le Figaro, яке також повідомило про від'їзд головного рабина Москви з РФ у зв'язку з відмовою підтримати війну в Україні. За інформацією газети, на Гольдшмідта чинили тиск Кремль та ФСБ.

Пінхас Гольдшмідт з 2011 року очолює Раду рабинів Європи (CER), в якій перебувають близько 1000 рабинів. Нещодавно його також було переобрано головним рабином Москви на сім років.