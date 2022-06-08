СБУ має заявити, що зроблено для розслідування державної зради депутата від "Слуги народу" Ковальова, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що СБУ має прозвітувати про те, що було зроблено після перших сигналів про державну зраду нардепа Олексія Ковальова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Слуга народу Олексій Ковальов, якого у квітні виключили з фракції, відкрито перейшов на бік ворога, і тепер заявив, що Росія на Херсонщині назавжди.

Хочу нагадати, що після того як Ковальов переїхав на окуповану територію та почав співробітництво з росіянами, представники фракції Слуга народу зробили заяву, що по я Ковальову буде порушена справа про державну зраду.

Тепер після цих зрадницьких заяв СБУ має заявити, що зроблено для розслідування? Хто саме погодив призначення Ковальова депутатом Слуги народу на мажоритарний округ? Чи були у нього зв’язки у вищих ешелонах влади? З ким? Нема відповідей.

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Хоча за неофіційними даними у керівництві партії Слуга народу на мажоритарний округ Ковальова висунули куратори виборчих списків на виборах у партії Сергій Трофімов та віце-спікер Олександр Корнієнко. Погодив кандидатуру Ковальова безпосередньо президент Володимир Зеленський.

Ковальов у Раді був членом неформальної "групи Павліка" - відомого та наближеного до родини президента контрабандиста, пори якого РНБО ніяких санкцій чомусь досі не запроваджено, а офіс Павлюка, як неодноразово показували журналісти, знаходиться у одному дворі з Офісом президента.

Всі ми розуміємо, що включили Ковальова на мажоритарку не просто так - а хтось дещо вагоме за це отримав. І хтось за це тепер має понести відповідальність".

Чекаємо, коли влада оприлюднить результати розслідування, або надасть відповіді журналістам на запити щодо розслідування справи Ковальова".

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